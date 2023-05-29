#Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проиграл в распределении гонорара в поединках. < Об этом заявил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO). «Очень верно, Дев. Дело в том, что он трусливый […]" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проиграл в распределении гонорара в поединках. < Об этом заявил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO). «Очень верно, Дев. Дело в том, что он трусливый […]"> Фьюри: Усик - трусливый урод, сбежавший от 13 млн фунтов
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Бокс

Фьюри: Усик — трусливый урод, сбежавший от 13 млн фунтов

Сегодня 23:10 314 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2238bd7842a8dd34e69d3265c27073d701.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проиграл в распределении гонорара в поединках.

< Об этом заявил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO).

>

«Очень верно, Дев.

Дело в том, что он трусливый урод, который убежал от 13 млн фунтов и сейчас получит 6 млн», — сказал Фюри.

Источник: champion.com.ua

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