Бокс
Фьюри: Усик — трусливый урод, сбежавший от 13 млн фунтов
Сегодня 23:10 314 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2238bd7842a8dd34e69d3265c27073d701.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проиграл в распределении гонорара в поединках.
< Об этом заявил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO).
>
«Очень верно, Дев.
Дело в том, что он трусливый урод, который убежал от 13 млн фунтов и сейчас получит 6 млн», — сказал Фюри.