Хэй назвал условие реванша Ломаченко — Хейни

Реванш нужно проводить при том условии, если все судьи этого поединка будут нейтральными. 332 #Василий Ломаченко, #Харьков #Девин Хейни Источник — isport.ua.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) заслужил реванш с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал британский эксчемпион мира Дэвид Хэй.

«Я бы с удовольствием посмотрел реванш. Я считаю, что есть смысл подраться еще раз, но с нейтральными судьями, даже если бой снова состоится в Лас-Вегасе. Это несправедливо , когда украинец приезжает в Америку и дерется за все пояса в бою с тремя американскими судьями. Актуально: Ломаченко тепло обнялся с российским боксером после поражения от Хэйни — ВИДЕО Для меня в этом не было смысла, но поединок получился отличным.Очень жаль, что такое решение испортило его вкус. можно было бы понять», — сказал Хэй.

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