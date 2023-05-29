Редкач обратился к Шелестюку: Чтобы критиковать Ломаченко, нужно драться на том уровне

351 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229035f0116c2dd69188547681614fc1e8.jpg" /> Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Тарас Шелестюк,»Иван Редкач

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Иван Редкач негативно относится к критике полусредневеса Тараса Шелестюка (19-0-1, 11 КО) в адрес Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) .

Об этом заявил сам Редкач.

«Еще один критик в боксе Чтобы критиковать Васю, нужно биться на том уровне, где Вася – это во-первых, во-вторых, ты за 19 боев не сражался ни с кем из топов, все тебя боятся, как говорит сам боец. твои любительские заслуги – это хорошо, но ты 11 лет в профе и бил только мешков – это не достижение.Эррол Спенс тебя припер или тот же Карен Чухаджян.Он без такой любительской карьеры, как у тебя, но уже дрался с топовым бойцом . Вывод такой! Нужно быть, а не сдаваться», — отметил Редкач.