Шелестюк – о бое Хейни с Ломаченко: Не было ограбления

Боксер считает, что в поединке не было никакого ограбления 74 #Василь Ломаченко, #Девин Хейни, #Девин Хейни Источник — fightnews.info.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) в бою с Девином Хейни (30-0, 15 KO) справедливо потерпел поражение.

Об этом заявил украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 KO).

«Во-первых, Вася сделал недостаточно, чтобы отнять звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту.Во-вторых, Дэвин Хейни провел сильнейший поединок.

В-третьих, непонятно, почему Ломаченко и его команда снова отдали 12-й решающий раунд, потому что бой был очень ровным. Четвертое, Хейни – ndash; молодой боксер, который еще много лет будет приносить деньги тем, кто причастен к его поединкам. Пятое, это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася. Бой был очень равный, 115-113 в пользу Хейни тоже нормальный результат. Чтобы победить, Ломаченко нужно доминировать. Еще после десятого раунда я написал, что если Лома не отправит Хэйни в нокдаун, то ему победу по очкам не отдадут. Так и получилось», — сказал Шелестюк. Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113.

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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