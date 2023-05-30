Гвоздик вернулся в рейтинг The Ring

Украинец занял 9-ю позицию в списке 299 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион Александр Гвоздик после победы над Ричардсом Болотниксом вернулся в рейтинг The Ring.

Об этом сообщает пресс-служба журнала.

Украинец занял 9-ю позицию в списке .

Для Гвоздика это было второе сражение после возвращения в профессиональный бокс. Он также вошел в обновленный рейтинг WBC – 5-я позиция. >✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!