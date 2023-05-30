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Гвоздик вернулся в рейтинг The Ring

Украинец занял 9-ю позицию в списке Сегодня 22:04 299 0 Фото: Getty Images #Александр Гвоздик

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион Александр Гвоздик после победы над Ричардсом Болотниксом вернулся в рейтинг The Ring.

Об этом сообщает пресс-служба журнала.

Украинец занял 9-ю позицию в списке .

Для Гвоздика это было второе сражение после возвращения в профессиональный бокс. Он также вошел в обновленный рейтинг WBC – 5-я позиция. >✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

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