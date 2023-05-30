Кэмпбелл: Было бы здорово, если бы Ломаченко и Хейни провели реванш

Ломаченко и Хейни должны провести реванш 205 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

– Чемпион.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) должен провести реванш с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил британский боксер Люк Кэмпбелл.

«Я сейчас говорю как болельщик. Еще один невероятный бой, который было интересно смотреть. Я считаю, что Ломаченко победил в поединке, но там не было большого отрыва. Было бы отлично, если бы у них был реванш. Я фанат, так что я очень хотел бы увидеть реванш. Будем надеяться, что это произойдет», — сказал Кэмпбелл.