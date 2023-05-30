Ломаченко: Кроуфорд победит Спенса – шансы 55 на 45

Украинец прокомментировал бой Кроуфорд — Спенс 276 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Эррол Спенс, #Теренс < Источник - Чемпион.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) является фаворитом в бою с обладателем титулов WBA, WBC и IBF Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) ).

Об этом заявил эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО).

«Я думаю, что победит Кроуфорд. Шансы — 55 на 45 в пользу Теренса, потому что он немного умнее. Он очень быстро приспосабливается в ходе поединка. Это будет очень интересно. Это большое сражение для истории», — сказал Ломаченко.

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