Бокс
Ломаченко назвал свой счет боя с Хэйни
Василий Ломаченко считает, что судьи незаслуженно отдали победу Хейни Сегодня 13:55 505 1 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) уверенно выиграл бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).
Об этом рассказал сам украинский боксер.
«Я посмотрел повтор нашего боя, и мой счет по раундам был 8:4. Это мое субъективное мнение, и все же реальный счет близок к 7:5.
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Есть как есть . Существует много мнений. Я счастлив, потому что те, кто разбирается в боксе, любит бокс, уважает бокс, считают, что я победил», — отметил Ломаченко.