Ломаченко назвал свой счет боя с Хэйни

Василий Ломаченко считает, что судьи незаслуженно отдали победу Хейни 505 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) уверенно выиграл бой против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Я посмотрел повтор нашего боя, и мой счет по раундам был 8:4. Это мое субъективное мнение, и все же реальный счет близок к 7:5. Актуально: Ломаченко тепло обнялся с российским боксером после поражения от Хейни — ВИДЕО Есть как есть . Существует много мнений. Я счастлив, потому что те, кто разбирается в боксе, любит бокс, уважает бокс, считают, что я победил», — отметил Ломаченко.