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Бокс

Ломаченко: Реванша из Хэйни не будет

Василий Ломаченко прокомментировал реванш против Девина Хейни Сегодня 11:18 433 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – sport.ua.

Украинский боксер Василий Ломаченко уверен, что Девин Хейни после своей спорной победы не даст ему реванш из-за опасений проиграть.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

< "Я просмотрел наш бой, мой счет был 8:4 по раундам. Хорошо, я пристрастен, но реальный счет близок к 7:5 в мою пользу. Реванша не будет, потому что он боится.

Теперь Хейни понял свой уровень и пойдет в вес 140 фунтов, чтобы сразиться с обычными соперниками», – пишут «Ведомости». сказал Ломаченко.

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Источник: champion.com.ua

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