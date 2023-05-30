Бокс
Ломаченко: Реванша из Хэйни не будет
Василий Ломаченко прокомментировал реванш против Девина Хейни Сегодня 11:18 433 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – sport.ua.
Украинский боксер Василий Ломаченко уверен, что Девин Хейни после своей спорной победы не даст ему реванш из-за опасений проиграть.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
< "Я просмотрел наш бой, мой счет был 8:4 по раундам. Хорошо, я пристрастен, но реальный счет близок к 7:5 в мою пользу. Реванша не будет, потому что он боится.
Теперь Хейни понял свой уровень и пойдет в вес 140 фунтов, чтобы сразиться с обычными соперниками», – пишут «Ведомости». сказал Ломаченко.
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