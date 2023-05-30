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Украинский боксер раскритиковал тактику боя Ломаченко с Хейни

Шелестюк считает, что Василий должен был действовать более агрессивно Вчера 19:09 501 0 #Василь Ломаченко, #Девин Хейни, #Девин Хейни, #Девин Хейни class=»article__source»> Источник — fightnews.info.

Тактика Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) в бою с Девином Хейни (30-0, 15 KO) была ошибочной.

«Хейни был хорош в этом поединке: он сменил тактику и принял бой, а не бегал на джебе от Ломаченко. Он отвечал ударом на удар, на каждую легкую атаку Ломаченко отвечал силовым ударом по голове или корпусу. Его работа по корпусу приносила свои плоды и Ломаченко останавливала, иначе я не понимаю, почему Вася после хороших атак в 3-4 удара всегда отходил назад и начинал делать уклоны, тем самым давая время восстановиться Хейни, но ему нужно было, пробив, подсаживаться ниже и укладываться в каждый удар, пытаться закончить. этот бой как можно раньше.

Он и его команды должны понимать, что по очкам в таком поединке победу могут не отдать. , который Вася начисто забрал, и нужно было делать еще больше, выкладываться по полной.А он всегда отскакивал назад.Вы можете просмотреть повтор видео или нарезку.Всегда после хорошей комбинации — назад.Хорошая комбинация — сел и вперед, выбиваешь его из ринга, кончаешь поединок, и ты победитель. Но этого не было», — отметил Шелестюк. Ранее Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113 .

Позже менеджер Ломаченко заявил, что команда подаст апелляцию по поводу поражения от Хейни.

Напомним Ломаченко после боя дал волю эмоциям и расплакался.

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Источник: champion.com.ua

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