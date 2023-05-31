Экс-чемпион мира объяснил, почему Ломаченко проиграл Хейни

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 KO) после поражения Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) против Девином Хейни (30-0, 15 KO) заявил, что украинец сделал недостаточно для победы.

«Кстати, Ломаченко сделал недостаточно, чтобы победить чемпиона. Он мазал свои комбинации из четырех ударов. Ломаченко думал, что выбрасывает много ударов, но он много промахивался», — сказал он.

Кит считает, что Ломаченко испытывает проблемы с более крупными бойцами.

«Мы можем увидеть разницу в габаритах в этом поединке. Ломаченко поднялся на несколько весовых категорий, он был очень маленьким бойцом в любителях. Он поднимался в весе по ходу карьеры, чтобы заработать и реализовать свою мечту оказаться на вершине бокса. Он претендовал на все титулы, но потерпел неудачу», – приводит слова Турмана Fightnews.info.