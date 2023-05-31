Гарсия назвал трех потенциальных соперников

Американский боксер готов вернуться после поражения Джервонте Дэвису. 176 Фото — gettyimages #Райан Гарсия

Источник – Чемпион.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) поделился списком потенциальных соперников по следующему бою.

Об этом он рассказал в Twitter.

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«Три человека, с которыми я хочу драться дальше: Роландо Ромеро (ему как раз назначили бой против другого соперника), Исаак Крус (если он захочет подняться в полусредний вес) и Теофимо Лопес (зависит от результата его боя)» , — написал Гарсия.

Раньше Гарсия досрочно проиграл Джервонти Дэвису.

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