Бокс
Гарсия назвал трех потенциальных соперников
Американский боксер готов вернуться после поражения Джервонте Дэвису. Сегодня 11:26 176 0 Фото — gettyimages #Райан Гарсия
Источник – Чемпион.
Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО) поделился списком потенциальных соперников по следующему бою.
Об этом он рассказал в Twitter.
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«Три человека, с которыми я хочу драться дальше: Роландо Ромеро (ему как раз назначили бой против другого соперника), Исаак Крус (если он захочет подняться в полусредний вес) и Теофимо Лопес (зависит от результата его боя)» , — написал Гарсия.
Раньше Гарсия досрочно проиграл Джервонти Дэвису.
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