Лопес: Я не прошу прощения ни за что из того, что говорю

Чемпион WBO International дал комментарий порталу Boxing Scene 184 Фото: Getty Images #Теофимо Лопес

Источник – Boxing Scene.

Чемпион WBO International в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) не собирается извиняться за слова о том, что Top Rank предпочитал темнокожих бойцов, а не его.

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene.

«Я бы не был Теофим, если бы извинился. Я не прошу прощения ни за что из того, что говорю. Если вы примете это неправильно, то это ваше дело, потому что я не довожу это до крайностей.Нет, я не знаю.Я знаю свое место.Поверьте мне, братья.Поверьте мне, сестры.Я просто говорю определенным образом, стратегически, об одной конкретной вещи.Но другие перевернут мои слова и изменят это, чтобы сделать то, что они должны сделать, чтобы апеллировать этим.

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Я имею в виду, что они продвигают это больше, чем мое собственное сражение прямо сейчас.Мне жалко?Нет, я не жалею.Я просто говорю о том, что это такое.Никто меня Когда я умирал и когда лежал в отделении интенсивной терапии после боя, никто не говорил: «Теофим, желаю тебе добра, надеюсь, что ты в порядке». Мне никто не писал», — заявил Лопес

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