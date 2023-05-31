Турман: Ломаченко сделал недостаточно, чтобы победить чемпиона

Кит Турман прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни 546 # Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — sport.ua.

Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) сделал недостаточно, чтобы победить абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 KO) в интервью YouTube-канала Fight Hub TV.

«Мы привыкли говорить: «Бой был близок, но претендент сделал недостаточно, чтобы победить чемпиона». Как много раз мы говорили это? Кстати, Ломаченко сделал недостаточно, чтобы победить чемпиона. Он мазал свои комбинации из четырех ударов. Ломаченко думал, что выбрасывает много ударов, но он много промахивался. Ломаченко испытывает проблемы с большими бойцами.Мы можем увидеть разницу в габаритах в этом поединке.Ломаченко поднялся на несколько весовых категорий, он был очень маленьким бойцом в любителях.Он поднимался в весе по ходу карьеры, чтобы заработать и реализовать свою мечтаю оказаться на вершине бокса. Он претендовал на все титулы, но потерпел неудачу», – сказал Турман.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.