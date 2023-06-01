Бой Усика и Дюбуа может состояться в конце лета.

Промоутер Усика рассказал о дате возможного боя украинца 267 Фото: Getty Images #Александр Красюк, #Александр Усик, # Дюбуа Источник — TVP Sport.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) может состояться 26 августа во Вроцлаве.

< Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

«Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 000 мест. Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить», — сказал Красюк.

Фьюри: Усик ;убежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!