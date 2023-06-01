Чавес: Хейни действительно победил Ломаченко

Хулио Сезар Чавес прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни 808 Источник — boxing-social.com.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес.

«Он форсировал бой. Без сентиментальности, Хэйни действительно победил», — сказал Чавес.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116 -112, 115-113, 115-113.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.