Фьюри: Джошуа такой же трус, как и Усик

Британец обвинил Энтони Джошуа в том, что тот уклонился от боя 257 Фото: Getty Images #Энто Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) отреагировал на информацию от промоутера Фрэнка Уоррена о том, что бывший чемпион мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) отказался от поединка с Тайсоном.

Соответствующее сообщение Фьюри написал в Инстаграмме.

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«Что за настоящий трус! Джошуа такой же трус, как и Усик. Ха-ха-ха», – сказал Фюри.

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