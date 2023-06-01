Бокс
Гвоздик вернулся в рейтинг WBA
Гвоздик занял седьмую строчку в рейтинге Сегодня 15:09 150 #Александр Гвоздик
Источник — tribuna. .
Всемирная боксерская организация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом весе.
Бывший чемпион Александр Гвоздик после победы над Ричардсом Болотниксом вернулся в рейтинг, заняв 7-ю позицию.
Для Александра это было второе сражение после возвращения в профессиональный бокс. Он также вернулся в рейтинги The Ring и WBC.
Чемпионским поясом WBA владеет россиянин Дмитрий Бивол.
Рейтинг WBA в полутяжелом весе
1. Джошуа Буатси 2. Дэн Азиз 3 .Энтони Ярд 4. Джо Смит-младший 5. Альберт Рамирес 6. Ричард Ривр 7. Александр Гвоздик 8. Хильберто Рамирес 9. Альберт Рамирес 10. Крейг Ричардс
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