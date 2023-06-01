Гвоздик вернулся в рейтинг WBA

Гвоздик занял седьмую строчку в рейтинге 150

Источник — tribuna. .

Всемирная боксерская организация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров в полутяжелом весе.

Бывший чемпион Александр Гвоздик после победы над Ричардсом Болотниксом вернулся в рейтинг, заняв 7-ю позицию.

Для Александра это было второе сражение после возвращения в профессиональный бокс. Он также вернулся в рейтинги The Ring и WBC.

Чемпионским поясом WBA владеет россиянин Дмитрий Бивол.

Рейтинг WBA в полутяжелом весе

1. Джошуа Буатси 2. Дэн Азиз 3 .Энтони Ярд 4. Джо Смит-младший 5. Альберт Рамирес 6. Ричард Ривр 7. Александр Гвоздик 8. Хильберто Рамирес 9. Альберт Рамирес 10. Крейг Ричардс

Ранее Гвоздик вернулся >

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!