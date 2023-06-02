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Федерация бокса Швейцарии присоединится к World Boxing
Федерация бокса Швейцарии выйдет из состава Международной боксерской ассоциации Сегодня 12:02 221 0
Источник — Федерация .
Федерация бокса Швейцарии вышла из состава Международной боксерской ассоциации, которую возглавляет россиянин умар кремлев.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
«Федерация бокса Швейцарии решила немедленно выйти из Международной боксерской ассоциации (IBA) и присоединиться к новой организации World Boxing. Это постановление вступает в силу немедленно, но подлежит дальнейшему утверждению собранием делегатов», — говорится в сообщении.
Ранее боксерская федерация США вышла из состава IBA.
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