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Федерация бокса Швейцарии присоединится к World Boxing

Федерация бокса Швейцарии выйдет из состава Международной боксерской ассоциации Сегодня 12:02 221 0

Источник — Федерация .

Федерация бокса Швейцарии вышла из состава Международной боксерской ассоциации, которую возглавляет россиянин умар кремлев.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

«Федерация бокса Швейцарии решила немедленно выйти из Международной боксерской ассоциации (IBA) и присоединиться к новой организации World Boxing. Это постановление вступает в силу немедленно, но подлежит дальнейшему утверждению собранием делегатов», — говорится в сообщении.

Ранее  боксерская федерация США вышла из состава IBA.

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Источник: champion.com.ua

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