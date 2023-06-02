Бокс
Усик: Собираем деньги, чтобы заплатить Фьюри и избить его
Украинец намерен провести бой с Фюрерой Сегодня 00:00 529 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюр Источник — TVP Sport.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) планирует провести бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>
Об этом он заявил порталу TVP Sport.
«Думаю, да. Надо пузатого накормить. Он голоден просто, хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы заплатить ему и избить его», — сказал Усик.
Раньше стало известно, когда может произойти бой Усик — Дюбуа.
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