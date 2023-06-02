Усик: Собираем деньги, чтобы заплатить Фьюри и избить его

Украинец намерен провести бой с Фюрерой 529 #Александр Усик, #Тайсон Фьюр Источник — TVP Sport.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) планирует провести бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>

Об этом он заявил порталу TVP Sport.

«Думаю, да. Надо пузатого накормить. Он голоден просто, хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы заплатить ему и избить его», — сказал Усик.

Раньше стало известно, когда может произойти бой Усик — Дюбуа.

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