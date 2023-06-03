Анбер: Я трижды просматривал бой Ломаченко – Хейни, каждый раз Василий был победителем

46 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a6259bac67c13aedeef3dd9775b3b0f8.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Pro Box TV.

Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) должен был победить абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом рассказал его катмен Расс Анбер.

«Я трижды просматривал бой Хейни и Ломаченко, и каждый раз Василий был победителем. Пора комиссиям и санкционирующим органам изменить способ оценки поединков. Даже 12-й раунд – единственная причина, почему его не отдали Василий, потому что он не был таким активным, как в 10-м и 11-м.

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Каждый раз я отдаю Ломи восемь раундов против четырех или семь против пяти – я не могу найти 7 раундов, которые можно отдать Хэйни. , в Лас-Вегасе, когда объявили счет 116-112, я чувствовал себя комфортно, потому что был уверен, что это в пользу Ломаченко.Потом услышал 115. Я подумал: «Мы сделали это», но был неправ», — сказал Анбер.

Напомним, Ломаченко уступил Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе вследствие решения судей, которое многие считают несправедливым.

Впрочем, значительная часть украинских болельщиков не поддерживала Василия из-за его сомнительных публикаций в соцсетях о московской церкви. А после поединка Василий был замечен в объятиях российского боксера. не общается

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