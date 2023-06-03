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Украинские боксеры завоевали 11 медалей на турнире в Нидерландах
В турнире приняли участие боксеры из 25 стран. Сегодня 17:10 264 0
Источник — Чемпион .
Украинские боксеры завоевали 11 наград на международном турнире Кубок Эйндховена в Нидерландах.
В активе нашей сборной 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали и второе общекомандное место.
< "Золото" завоевали Ярослав Михалушко, Богдан Толмачев, Павел Ильюша, Дмитрий Колесниченко и Ратмир Турчанинов.
Серебро у Даниила Лозана, Руслана Цикала, Геннадия Масленникова и Ашота Кочаряна, бронза — у Андрея Халецкого и Василия .
Награду «Лучшему боксеру» получил Павел Илюша.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса Швейцарии присоединится к World Boxing.
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