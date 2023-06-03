Украинские боксеры завоевали 11 медалей на турнире в Нидерландах

В турнире приняли участие боксеры из 25 стран. 264

Источник — Чемпион .

Украинские боксеры завоевали 11 наград на международном турнире Кубок Эйндховена в Нидерландах.

В активе нашей сборной 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали и второе общекомандное место.

< "Золото" завоевали Ярослав Михалушко, Богдан Толмачев, Павел Ильюша, Дмитрий Колесниченко и Ратмир Турчанинов.

Серебро у Даниила Лозана, Руслана Цикала, Геннадия Масленникова и Ашота Кочаряна, бронза — у Андрея Халецкого и Василия .

Награду «Лучшему боксеру» получил Павел Илюша.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса Швейцарии присоединится к World Boxing.

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