Усик: Я не собираюсь идти в политику

Украинец рассказал, что его мотивирует помогать армии 322 Фото: Getty Images #Александр Усик

Источник – Przeglad Sportowy.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не собирается идти в политику.

Об этом он рассказал порталу Przegląd Sportowy

«Я был на передовой. За 900 метров уже были враги. Я видел их в бинокль. Да, я ездил к нашим бойцам на передовую. Я остался с ними, оставался в окопах. Речь шла о простой поддержке этих ребят. Это нигде не афишировалось, не публиковались фото и видео в соцсетях.О том, где я нахожусь, общество, наверное, уже узнало, потому что сами солдаты выложили фото в интернет.Для меня это не пиар, а часть моей жизни.

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Почему? Потому что те ребята, которые защищают нашу страну на фронте, позволяют мне сейчас сидеть именно на этом месте. Как я уже говорил, я не хочу пиариться на том, что я помогаю солдатам, посещаю их, организую и доставляю все необходимое. Я не собираюсь уходить в политику. Но я хочу жить в своей стране.

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В независимой стране, которая будет развиваться, где экономическая ситуация начнет улучшаться, в которой растут дети, строят школы, больницы, спортивные площадки. Это моя работа. У каждого свой фронт», — сказал Усик.

Напомним, на днях Усик также рассказал о планах избить Тайсона Фьюри.

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