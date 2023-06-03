Усик намерен пригласить Зеленского на свой бой против Дюбуа

Усик хочет пригласить президента Украины на свой поединок в Польше 194 Фото: Getty Images #Александр Усик #Даниэль Дюбуа Источник — Przeglad Sportowy.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на свой бой с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом он рассказал порталу Przegląd Sportowy.

«Бесспорно, мы официально пригласим Владимира Александровича. Если у него есть время. Но мы понимаем, что он занят почти 24 часа в Я не раз встречался с президентом и видел его состояние усталости, возможно, он этого не показывает, но вы видите, что он работает круглосуточно.

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Чтобы он только успел прийти на поединок, немного отдохнуть, возможно, о его визите не сообщат официально? ? Но, зная Владимира Александровича… Если он придет, то займет место в первом ряду», — сказал Усик.

Бой Усика и Дюбуа может состояться 26 августа во Вроцлаве.

< Напомним, на днях Усик также рассказал о планах избить Тайсона Фьюри. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!