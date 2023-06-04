Катмен Ломаченко отреагировал на судейское решение в бою с Хэйни

Анбер потребовал, чтобы определенные органы вмешались в поединок 234 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко в бою с Девином Хейни одержал победу над американцем.

Об этом заявил катмен эксчемпиона в трех весовых категориях Расс Анбер.

«Я трижды просматривал бой Хейни и Ломаченко, и каждый раз выбираю Василия как победителя. комиссиям и санкционирующим органам изменить способ подсчета очков в боях. Даже 12-й раунд — единственная причина, почему Ломаченко не отдали его, потому что он не был столь активен , как в 10-м и 11-м. После каждого просмотра я отдаю Василию или восемь раундов против четырех или семь против пяти. Я не могу найти семь раундов, которые можно было бы отдать Хейни».

< В ту ночь, в Лас-Вегасе, когда объявили счет 116-112, я чувствовал себя комфортно, потому что был уверен, что это в пользу Ломаченко. Потом услышал 115–113. Я подумал: "Мы сделали это", но оказался не прав", - сказал Анбер.