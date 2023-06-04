Менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша по Хейни

Климас высказал однозначное предположение о повторном поединке 279 #Василий Ломаченко, #Эгис Климас

Источник – Boxing King Media.

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Дэвин Хейни не согласится на второй бой с Василием Ломаченко.

О это заявил менеджер украинца Эгис Климас.

«Послушайте, ни одна комиссия не может назначить реванш. Так что мы можем жаловаться, сколько захотим, но комиссия не имеет полномочий объявить реванш может только Хейни, если получится и скажет: «Я достаточно мужественный и хочу сделать это». Но я не думаю, что это произойдет. Наша команда не думает, что реванш состоится. Мы считаем, что Хэйни слишком напуган, чтобы выйти на реванш. Мы даже на это не рассчитываем», — сказал Климас.