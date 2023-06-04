Менеджер Ломаченко: Василий останется в легком весе

Эгис Климас рассказал о возможном изменении веса Василия Ломаченко 287 Фото: Getty Images #Климас, #Василь =»article__source»> Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не планирует менять весовую категорию.

Об этом рассказал его Эгис Климас

«Легкий вес поднялся к небесам. Ломаченко — парень, который уже пришел в этот дивизион. Он не вернется ко второму полулегкому весу, пусть даже это его категория. Ломаченко останется в легком весе. В этом весе полно имен, много хороших бойцов.

Анбер: Я трижды просматривал бой Ломаченко — Хейни, каждый раз Василий был победителем

Мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще являются хорошими бойцами. Здесь есть ряд боксеров», — сказал Климас.

Напомним, Ломаченко уступил Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в результате решения судей, которое многие считают несправедливым< /strong>.

Впрочем, значительная часть украинских болельщиков не поддерживала Василия из-за его сомнительных публикаций в соцсетях о московской церкви, а после поединка Василий был замечен в объятиях российского боксера. .

Редкач: Ломаченко сам виноват — надел на себя корону и ни с кем не общается

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!