Менеджер Усика сделал прогноз на бой с Дюбуа

Представитель украинского чемпиона попытался предусмотреть ход поединка 285 Фото Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Е Источник — Boxing King Media.

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас уверен в успехе своего подопечного, который должен одержать досрочную победу в поздних раундах боя с Даниелем Дюбуа.

Об этом заявил сам менеджер.

«Я видел в новостях, что Дюбуа прекратил сотрудничество с Шейном МакГиганом, но я не наблюдаю за его карьерой, не слежу, кто его тренирует, с кем он спит, куда ходит есть и так далее. Я не думаю, что то, кто будет тренировать Дюбуа, сыграет какую-то роль в бою с Усиком. Он может работать с лучшим тренером в мире, но на самом деле это не имеет значения. его в поздних раундах», — сказал Климас.

Ранее промоутер Александра Усика назвал точные дату и место боя против Даниэля Дюбуа.