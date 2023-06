Усик: Фьюри не хочет этого поединка, но мы его устроим

Украинец рассказал о возможном бое с Ф'юри 193 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал подписание контракта по Skill Challenge Entertainment.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

Oleksandr Usyk on signing with Saudi Arabia's Skill Challenge Entertainment: “It’s a great opportunity to bring the biggest fight in heavyweight история к boxing fans of the whole world. Tyson Fury 's want this fight, but we will make it.”

— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 3, 2023