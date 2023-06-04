Бокс
Усик: Команда Фьюри предлагала реванш, а не моя, пусть не лжет уже
Украинец прокомментировал почему сорвался бой с Ф'юри Сегодня 14:41 96 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - Чемпион.
Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не прочь провести поединок против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).
Об этом украинец рассказал порталу Seconds Out.
«Только сам Господь может гарантировать, что бой состоится. Я только молюсь каждый день, будучи благодарным за то, что имею возможность дышать, просыпайся утром .Молюсь чтобы у меня и моей семьи было крепкое здоровье Я молюсь, прошу, чтобы то, что мы хотим, произошло в будущем, но если он не имеет этого в планах, то этого никогда не произойдет.
>
Усик: Ф’юри не хочет этого поединка, но мы его устроим
Его команда предлагала реванш, а не моя команда, пусть не лжет уже. Задолбил. Тайсон Фюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика», — сказал Александр.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!