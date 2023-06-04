Усик: Команда Фьюри предлагала реванш, а не моя, пусть не лжет уже

Украинец прокомментировал почему сорвался бой с Ф'юри 96 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - Чемпион.

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не прочь провести поединок против Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом украинец рассказал порталу Seconds Out.

«Только сам Господь может гарантировать, что бой состоится. Я только молюсь каждый день, будучи благодарным за то, что имею возможность дышать, просыпайся утром .Молюсь чтобы у меня и моей семьи было крепкое здоровье Я молюсь, прошу, чтобы то, что мы хотим, произошло в будущем, но если он не имеет этого в планах, то этого никогда не произойдет. >

Усик: Ф’юри не хочет этого поединка, но мы его устроим

Его команда предлагала реванш, а не моя команда, пусть не лжет уже. Задолбил. Тайсон Фюри хотел боксировать с Усиком, но без Усика», — сказал Александр.

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