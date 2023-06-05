Фьюри в ближайшее время может провести защиту титула WBC

Тайсон Фьюри может провести защиту титула WBC 201 Фото — gettyimages #Тайсон Фюрри, #Файрен Источник — tribuna.com.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) в ближайшее время может провести защиту пояса.

Об этом сообщает Boxing Social.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен на этой неделе проведет встречу с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом. Ожидается, что в ближайшее время может быть объявлено об обязательной защите титула WBC Фюри.

Вариант с Деонтеем Вайлдером, который возглавляет рейтинг организации, маловероятен, ведь Фьюри уже трижды проводил с ним бои. Команда Тайсона также обращалась к Энди Руису, но тот попросил слишком большую сумму денег, но назначение обязательного боя может решить этот вопрос, установив фиксированный гонорар.

Уходящий третьим в рейтинге Энтони Джошуа сомневается в серьезности намерений Фьюри провести бой. К тому же у Джошуа есть планы на Уайлдера.

В ближайшее время может быть представлен новый соперник Фьюри, но неизвестно состоится ли этот бой в сентябре, в Великобритании, чего так хочет Тайсон.

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