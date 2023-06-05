Катмен Ломаченко оценил поражение в бою с Хейни

Анбер поделился впечатлениями от боя Ломаченко — Хейни 242 Фото Getty Images #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — ProBox TV.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко в бою с Девином Хейни хотел выиграть, а его оппонент только хотел избежать поражения.

Об этом заявил катмен эксчемпиона в трех весовых категориях Расс Анбер.

«Мне до сих пор больно Ломаченко. Он пострадал. Василий такой Когда он проиграл Салидо, рефери тогда выполнил ужасную работу, позволив Орландо избежать наказания за фолы на протяжении всего боя. С Лопесом он сражался без пункта о матче-реванше. Когда он сражался с Хейни, я видел преимущество Василия и не могу поверить, что трое судей у ​​ринга видели что-то другое.Рефери выполнил хорошую работу, был очень быстр, но Хейни постоянно хватал руку Ломаченко, и ему приходилось вырываться. видел, как Василий боролся, чтобы победить, а Хейни, чтобы не проиграть», — сказал Анбер.

Напомним Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей ( 112-116, 113-115, 113-115). Ранее сообщалось, что катмен Ломаченко отреагировал на судейское решение в бою с Хейни.

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