Усик объяснил перенос даты боя с Дюбуа

Усик прокомментировал бой против Дюбуа 237 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

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Бой чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) перенесли с 12 на 26 августа.

Об этом рассказал украинский боксер в комментарии Second Out.

«Мы пытаемся приурочить этот поединок к нашему Дню Независимости для того, чтобы много людей из Украины могли приехать, чтобы пришли украинцы, которые живут в Польше. Тем более, сейчас такое событие может стать для многих из них небольшой передышкой.Люди могут отвлечься на 45 минут или на час, получить положительные эмоции Для меня очень важно, что человек на час может забыть все, что к нам прилетает. Понятно, что в понедельник люди вернутся домой и будут видеть все это снова, но я знаю, что наша победа будет – победа Украины», – сказал Усик.