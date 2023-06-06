Промоутер Джошуа назвал условие боя с Фьюри

Эдди Гирн прокомментировал потенциальный бой Энтони Джошуа против обладателя титула WBC Тайсона Фюри. 0 Фото — gettyimage Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри, #Деонтей Уайлдер

Источник — boxing-social.com.

Эксчемпион мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может подраться с обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) срыва боя с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн

«Нам есть над чем подумать, но все я считаю, что нужно сосредоточиться на Уайлдере.Если бой с Деонтеем сорвется, то Джошуа откажется от своих планов на август и встретится с Фьюри.

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Но если смотреть объективно на ситуацию, то нам нужен промежуточный поединок в августе, чтобы Энтони с Дерриком Джеймсом могли подготовиться до этого масштабного события, одного из самых больших поединков в боксе. Нам нравится этот план.

Если поединок в Саудовской Аравии не состоится, то у Джошуа не будет проблем с боем против Фьюри. По крайней мере, мы рассмотрим этот вариант» , — рассказал Гирн.