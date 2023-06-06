Сулейман: WBC забанила россию из-за ужасов войны

Президент WBC объяснил почему не санкционирует бой Канело — Бивол 152 #Бивол, #Сауль Канело Альварес, #Сауль Канело Источник — Чемпион.

WBC не санкционирует бой между абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом по россии.

Об этом рассказал президент организации Маурсио Сулейман.

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«Этот реванш не будет за наш титул. WBC забанила россию из-за ужасов войны – они агрессоры в войне, которая в 2023 году заставляет мир вздрагивать. Умирают очень многие невинные люди и дети. Многие покинули Украину, миллионы людей уехали из страны.В Украине нет бокса из-за вторжения.

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Вместе с Украиной после нашего конгресса в Киев мы построили спортивный комплекс, этот замечательный спорткомплекс удалось построить благодаря большому количеству пожертвований и донатов, но его уничтожила война, что произошло со многими школами и спортивными залами. Украине нет бокса. Пока это не изменится, у России тоже не будет бокса под эгидой WBC», — сказал Сулейман.

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