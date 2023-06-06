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WBC планирует объявить обязательного претендента для Фьюри
Маурисио Сулейман прокомментировал следующего соперника Тайсона Фьюри Сегодня 09:30 442 0 Фото — gettyimages #Сулейман, #Тай Источник — sport24.ua.
- Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) должен определиться со следующим соперником как можно быстрее.
Об этом рассказал президент организации WBC Маурисио Сулейман.
«Надо что-то решать. Уже июнь, а никаких новостей относительно следующего боя Фьюри нет. Мы ожидали, что будет бой с Усиком, надеялись на это. Станет ли это. Джошуа обязательным претендентом: если Уайлдер и Руис так и не подраются за статус обязательного претендента, то Джошуа следующий в рейтинге, он третий номер.
Не хочу спекулировать, но надо принимать решение. В сверхтяжелом весе сейчас много потенциальных топ-боев, но все застопорилось», – рассказал Сулейман.
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