Усик: Я бы не согласился на бой с представителем России

Украинец прокомментировал возможный бой с россиянином 294 Фото: Getty Images #Александр Усик

– Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не вышел бы на ринг с российским боксером.

Об этом он рассказал порталу KOLOSEUM .

«Сейчас я не представляю этого. Я и сам бы не хотел этого. Я бы не согласился ни на какой бой с представителем России. Вообще я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — сказал Усик.