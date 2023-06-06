Бокс
Усик: Я бы не согласился на бой с представителем России
Украинец прокомментировал возможный бой с россиянином Сегодня 16:40 294 0 Фото: Getty Images #Александр Усик
– Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не вышел бы на ринг с российским боксером.
Об этом он рассказал порталу KOLOSEUM .
«Сейчас я не представляю этого. Я и сам бы не хотел этого. Я бы не согласился ни на какой бой с представителем России. Вообще я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — сказал Усик.