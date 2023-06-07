Команда Фьюри получит официальное письменное предложение на бой с Усиком

Промоутер украинца рассказал о возможном бое Усик — Ф'юри 405 < span class="listing__itm__comments">0 #Александр Усик, #То Александр Усик

Источник — Boxing News 24.

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Ф’ юри (33-0-1, 24 KO).

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.

«Насколько мне известно, команда Фюри в скором времени получит официальную письменную предложение на бой.После этого им и Тайсону придется принять решение – согласиться или отказаться.Мы сделали все возможное, чтобы этот поединок состоялся, теперь мяч на стороне Фюри.

< li>Усик: Россияне — больные люди, которые, кажется, неизлечимы

Если вы примете его, то вас ждет наибольшее сражение в карьере . Если сомневаетесь, попытаетесь уклониться — это продемонстрирует вашу несерьезность. В таком случае тебе нужно отказаться от пояса и уйти на пенсию. Не на одну неделю или месяц, как ты это делал недавно, а навсегда», — сказал Красюк.

Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь< /strong>

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!