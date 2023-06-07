Красюк: Андеркард боя Усик – Дюбуа держим в секрете

Промоутер украинца рассказал о бое Усик — Дюбуа 200 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

=»article__source»> Источник — Чемпион.

Детали вечера бокса, в котором могут встретиться чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), остаются в секрете.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Мы держим андеркард в секрете, потому что хотим сделать зрителям приятный сюрприз. Мы увидим украинских, польских и британских бойцов. Мы брали. участие в организации большого боя в Саудовской Аравии — «Лют на Красном море». Мы помогли Skill Challenge, сделав все, что могли.

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Мы ожидаем, что они так же помогут нам с боем Усик – Дюбуа.Они будут нашими партнерами в продвижении этого поединка, и некоторые из их бойцов также будут выступать в андеркарде», — сказал Красюк.

Раньше бой чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) перенесли с 12 на 26 августа.

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