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Сулейман: В поединке Хейни – Ломаченко не было никакого ограбления
Маурисио Сулейман прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни Сегодня 16:40 360 0 > — gettyimages #Василий Ломаченко, #Сулейман, #Девин Хейни Источник — tribuna.com.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко(17-3, 11 КО).
Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.
«Невероятный, чудесный бой. Мы должны говорить лишь о том, насколько замечательным получился этот поединок. Я горжусь Дэвином Хейни. Он хорошо показал себя на уровне, на котором в нем всегда сомневались.
Я очень горжусь, что Ломаченко выступил в таком потрясающем бою.Поединок мог сложиться в любую сторону, мог закончиться вничью.
Не было ни одного ограбления, ни одного скандала. нельзя обвинять – это было очень близкое сражение», — сказал Сулейман.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.