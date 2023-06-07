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Сулейман: В поединке Хейни – Ломаченко не было никакого ограбления

Маурисио Сулейман прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни Сегодня 16:40 360 0 > — gettyimages #Василий Ломаченко, #Сулейман, #Девин Хейни Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко(17-3, 11 КО).

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

«Невероятный, чудесный бой. Мы должны говорить лишь о том, насколько замечательным получился этот поединок. Я горжусь Дэвином Хейни. Он хорошо показал себя на уровне, на котором в нем всегда сомневались.

Я очень горжусь, что Ломаченко выступил в таком потрясающем бою.Поединок мог сложиться в любую сторону, мог закончиться вничью. 

Не было ни одного ограбления, ни одного скандала. нельзя обвинять – это было очень близкое сражение», — сказал Сулейман.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.

Раньше Ломаченко назвал свой счет боя с Хейни.

Источник: champion.com.ua

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