Сулейман: В поединке Хейни – Ломаченко не было никакого ограбления

Маурисио Сулейман прокомментировал решение судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни 360 > — gettyimages #Василий Ломаченко, #Сулейман, #Девин Хейни Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко(17-3, 11 КО).

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

«Невероятный, чудесный бой. Мы должны говорить лишь о том, насколько замечательным получился этот поединок. Я горжусь Дэвином Хейни. Он хорошо показал себя на уровне, на котором в нем всегда сомневались.

Я очень горжусь, что Ломаченко выступил в таком потрясающем бою.Поединок мог сложиться в любую сторону, мог закончиться вничью.

Не было ни одного ограбления, ни одного скандала. нельзя обвинять – это было очень близкое сражение», — сказал Сулейман.