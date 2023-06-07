Усик: Россияне – больные люди, которые, кажется, неизлечимы

Украинец поделился мыслями о россиянах 198 Фото: Getty Images #Александр Усик

Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнениями о россиянах.

Об этом украинец рассказал порталу KOLOSEUM.

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«Внутри себя трудно, что в стране происходит, сколько людей умирает, сколько разрушено зданий. Ракеты прилетают в больницу, в дом, в просто жилой дом, на дорогу. Если враг говорит, что бывает военной инфраструктуре – это все ложь.Я вижу, куда они бывают.Каждый день мы видим, куда они бьют – по электростанциям, мостам, госпиталам.

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Это терроризм, по-другому я не могу назвать такие действия.Трудно каждый день, даже сегодня летали бомбы Я когда проснулся в час ночи, то проснулся от взрывов, мы вместе с дочкой и женой пошли в бомбоубежище.

Когда ты это каждый день слышишь, то какая-то внутренняя злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи. При этом они еще и кричат, что они молодцы, что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, кажется, неизлечимы», — сказал Усик.