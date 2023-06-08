Арум предлагает Хейни три варианта для следующего боя

Один из вариантов — реванш с Ломаченко 320 #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Источник — boxing-social.com.

Промоутер Боб Арум имеет определенные варианты для следующего поединка абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом заявил сам промоутер.

«Во-первых, может быть бой с победителем поединка Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса в первом полусреднем весе, если он хочет изменить весовую категорию. Во-вторых, есть бой с Шакуром, который был бы масштабным, все хотели бы увидеть этот поединок.И третий — реванш с Ломаченко.

Если Билл (отец Дэвина — прим.) приедет в Нью-Йорк на бой Тейлора против Теофимо, я буду сидеть рядом с Он очень умный парень, и мы обсудим все варианты, которые мы в Top Rank можем предложить, тогда ему придется взвесить эти варианты и то, что может предложить каждый другой промоутер, и решить, что они хотят делать дальше.

Мы получили удовольствие от сотрудничества с Дэвином, и мы надеемся, что оно будет продолжаться», — сказал Арум.