Екатерина Усик: Мы – украинцы, кроме нас нам никто не поможет

145 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f1af9aa8dec36b5c70cf80004e8c84da.jpg" /> Фото — gettyimages #Екатерина Усик

Источник — Чемпион.

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), призвала украинцев продолжать помогать друг другу.

Об этом она рассказала в Instagram.

«Вывод один. Мы – украинцы, кроме нас нам никто не поможет. Благодаря нашим людям, всем, кто включился с первого дня вторжения и до сих пор помогает. Вы – герои Только нам нужна наша страна Слава Украине Не оставайтесь в стороне, помогайте друг другу.

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Я смотрю последние дни, как люди снова сплотились, помогают, бросают все дела и едут волонтеры, переживают.Наверное, как в первые месяцы вторжения.

Это такое единство, о чем мы говорим, я вдохновлена ​​всеми нами. Спасибо всем. Мы обязательно победим», — написала Усик. Актуально: Усик: Россияне — больные люди , которые, кажется, неизлечимы