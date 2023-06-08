Бокс
Отец Хейни унизил команду Ломаченко
Билл Хейни прокомментировал бой против Василия Ломаченко Сегодня 23:52 32 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – sport24.ua.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0, 15 КО) заслуженно победил Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал отец американского боксера Билл Хейни в интервью для YouTube-канала DontaesBoxingNation.
«На каком уровне находится Ломаченко? Не знаю. Просто посмотрите на его лицо после боя и скажите мне. Как сказал Дэвин, они жалкие неудачники» Эгис Климас говорил, что пусть все решают судьи, что они будут удовлетворены результатом, каким бы он ни был.
Команда Ломы могла попросить о замене судей, Василий мог не драться, но они согласились с этими судьями. В общем, соперники разочарованы результатом
Честно говоря, я не знаю, во что верит Ломаченко.Я просто чрезвычайно удивлен тем, как ведет его команда.Я думал, что они подойдут к этому более профессионально.Пусть пересмотрят бой, как это сделали несколько других ребят. Санкционирующим органам нечего пересматривать. Дэвин победил единогласным решением судей, и им придется жить с этим», — сказал он. заявил Билл Хейни.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей: 116-112, 115-113, 115-113.
Раньше Ломаченко назвал свой счет по бою с боя с Хейни.