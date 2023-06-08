Тайсон Фьюри начал тренировочный лагерь в Таиланде

136 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2241d178b22d74efa8cec9440bb2db63c1.jpg" /> #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) начал тренировочный лагерь в Таиланде.

Об этом сообщил сам боксер.

«Кто этого на самом деле хочет? Я ищу соперников, которые не будут скрываться от цыганского короля. Я поздравляю их. Всегда готов», — написал Фюри в социальной сети.

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Ранее Фюри сообщил, что прислал Джошуа черновой вариант контракта, однако позже Фрэнк Уоррен сказал, что Эй Джей отказался от поединка с Тайсоном. Ранее сообщалось, что команда Фюри получит официальную письменную предложение на бой с Усиком.