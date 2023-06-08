Бокс
Тайсон: Я лучший боксер всех времен
Сегодня 15:40 266 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228db14055627fa386db00e7999814cb12.jpg" /> #Майк Тайсон
Источник — boxing-social.com.
Бывший чемпион мира Майк Тайсон поддерживает высказывания его тренера Кас Д’Амато, когда тот говорил, что Майк станет лучшим бойцом всех времен.
Об этом сказал сам эксбоксер.
«Он был прав – я лучший боксер всех времен.
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Чтобы быть мастером, сначала надо быть дураком и совершать ошибки. Не падайте духом, так легко упасть духом и сдаться.
Ничто не давалось мне легко, но я не сдался», — сказал Тайсон.
Напомним 88-летний тренер братьев Кличко проведет рекордный благотворительное сражение в поддержку ВСУ.