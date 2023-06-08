Тайсон: Я лучший боксер всех времен

266 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228db14055627fa386db00e7999814cb12.jpg" /> #Майк Тайсон

Источник — boxing-social.com.

Бывший чемпион мира Майк Тайсон поддерживает высказывания его тренера Кас Д’Амато, когда тот говорил, что Майк станет лучшим бойцом всех времен.

Об этом сказал сам эксбоксер.

«Он был прав – я лучший боксер всех времен. > Чтобы быть мастером, сначала надо быть дураком и совершать ошибки. Не падайте духом, так легко упасть духом и сдаться. Ничто не давалось мне легко, но я не сдался», — сказал Тайсон.

Напомним 88-летний тренер братьев Кличко проведет рекордный благотворительное сражение в поддержку ВСУ.