#Майк Тайсон Источник — boxing-social.com. Бывший чемпион мира Майк Тайсон поддерживает высказывания его тренера Кас Д’Амато, когда тот говорил, что Майк станет лучшим бойцом всех времен. Об этом сказал сам эксбоксер. «Он был прав – я лучший боксер всех времен. > Чтобы быть мастером, сначала надо быть дураком […]" /> #Майк Тайсон Источник — boxing-social.com. Бывший чемпион мира Майк Тайсон поддерживает высказывания его тренера Кас Д’Амато, когда тот говорил, что Майк станет лучшим бойцом всех времен. Об этом сказал сам эксбоксер. «Он был прав – я лучший боксер всех времен. > Чтобы быть мастером, сначала надо быть дураком […]"> Тайсон: Я лучший боксер всех времен
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Тайсон: Я лучший боксер всех времен

Сегодня 15:40 266 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228db14055627fa386db00e7999814cb12.jpg" /> #Майк Тайсон

Источник — boxing-social.com.

Бывший чемпион мира Майк Тайсон поддерживает высказывания его тренера Кас Д’Амато, когда тот говорил, что Майк станет лучшим бойцом всех времен.

Об этом сказал сам эксбоксер.

«Он был прав – я лучший боксер всех времен.

>

Чтобы быть мастером, сначала надо быть дураком и совершать ошибки. Не падайте духом, так легко упасть духом и сдаться.

Ничто не давалось мне легко, но я не сдался», — сказал Тайсон.

Напомним 88-летний тренер братьев Кличко проведет рекордный благотворительное сражение в поддержку ВСУ.

Источник: champion.com.ua

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