Арум: Я давно хочу провести бой Ломаченко с Шакуром

Промоутер отметил, что многое зависит от решения Василия и его отца 265 #Василий Ломаченко, #Шакур Арум

Источник — Boxing news 24.

Об этом заявил сам промоутер.

“Очевидно, что больше всего я хотел бы провести бой против Шакура Стивенсона, потому что это еще один парень, за боем которого я люблю наблюдать. С того момента, как мы подписали Шакура и Ломаченко, я думал об этом бое. Тогда Шакуру было слишком рано сразиться с Ломой, но мне бы понравился этот бой, даже если бы я не продвигал его. Я бы заплатил, чтобы увидеть это.

Ну, это зависит от Ломы и его отца, что они хотят делать. Будь я фанатом, я был бы счастлив платить деньги каждый раз, когда Лома выходит на ринг, потому что он такой большой талант, и будь то матч-реванш с Гейни, переход в меньший вес или бой с другими хорошими бойцами в весе 135 фунтов. Я большой поклонник Василия Ломаченко и знаю, что мы продолжим. Он действительно замечательный боец, интересный», — сказал Арум. Ранее Стивенсон заявил, что хочет провести бой с Ломаченко. Шакур хочет драться в ближайшее время, пока украинец находится в форме.