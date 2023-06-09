Арум: Не вижу причин, помешающих бою Усик — Фьюри

Промоутер — о возможности проведения мегабоя 152 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Боб Арум

Источник — Boxing News.

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33 -0-1, 24 KO) может произойти.

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.

«Поможет ли Усику подписание соглашения со Skill Challenge Promotions устроить бой с Тайсоном Фюри? Я понятия не имею. По словам команды Усика, Skill Challenge финансово поможет организации боя с Даниэлем Дюбуа в Польше.

> Потом они надеются промоутировать бой Александра против Фюри в Саудовской Аравии зимой этого года. Я не вижу никаких причин, почему это сражение не может произойти», — сказал Арум. .