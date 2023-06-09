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Арум: Не вижу причин, помешающих бою Усик — Фьюри
Промоутер — о возможности проведения мегабоя Сегодня 15:25 152 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Боб Арум
Источник — Boxing News.
Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33 -0-1, 24 KO) может произойти.
Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум.
«Поможет ли Усику подписание соглашения со Skill Challenge Promotions устроить бой с Тайсоном Фюри? Я понятия не имею. По словам команды Усика, Skill Challenge финансово поможет организации боя с Даниэлем Дюбуа в Польше.
> Потом они надеются промоутировать бой Александра против Фюри в Саудовской Аравии зимой этого года. Я не вижу никаких причин, почему это сражение не может произойти», — сказал Арум. .
Напомним Тайсон Фюри начал тренировочный лагерь в Таиланде.