Бронер: Ломаченко и Хейни не поразят Джервонту

406 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221ddded21f3bd8a54419cbd4de98cc42b.jpg" /> #Эдриен Бронер, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Джервонта Дэвис > Источник – boxingnews24.com.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко и абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни проиграют в возможном бою против Джервонты Дэвиса.

Об этом заявил бывший чемпион мира Эдриен Бронер.

«У меня есть личные отношения с Дэвином и его отцом. У меня вообще нет антипатии к ним. Я полностью горжусь Девином. Все поливали его грязью, но я считаю, что он достаточно сделал для победы в бою с Ломаченко. Я рад, что он выиграл это сражение.

Если говорить о Дэвисе, то я думаю, что ни один из этих ребят не побьет его. и все они. У всех одинаковое количество таланта, но Джервонта собрал в себе те вещи, которых нет у других», — сказал Бронер.