Гвоздик: Если буду бить россиянина – не думаю, что кто-то будет очень расстроен в Украине

Украинский боксер — о возможности боя с представителем страны-террориста 127 #Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) готов провести реванш с россиянином артером бетербиевым (19-0, 19 КО).< /p>

Об этом заявил сам боксер.

«Во-первых, я не занимаюсь организацией поединков Во-вторых, сейчас все говорят, что не надо боксировать или выступать на одной арене с российскими боксерами.Не знаю, это трудный вопрос. другой стороны — мы будем с ними не в шахматы играть, а бить друг друга. Если буду бить россиянина — не думаю, что кто-то будет очень расстроен в Украине.

Еще раз говорю: если это произойдет, а он россиянин, то я же иду туда с ним не обниматься, а драться «, — сказал Гвоздик.